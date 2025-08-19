Policja prosi o pomoc w znalezieniu 42-latka ze Szczecina

Szczecińscy policjanci poszukują zaginionego Karola Kańskiego. 42-letni mężczyzna wyszedł z domu 8 sierpnia do sklepu budowalnego przy ul. Ku Słońcu i od tej pory nie kontaktował się z rodziną.
Mężczyzna ma 182 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną koszulką, spodnie i czarne buty.
W razie jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny policja prosi o kontakt z komisariatem Szczecin Pogodno.
W razie jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny policja prosi o kontakt z komisariatem Szczecin Pogodno.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek