Sedinum | Leszek Herman
Festyn charytatywny na pomoc pogorzelcom z Tanowa [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Rodzina pogorzelców. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Lokalna społeczność złączyła się żeby pomóc pogorzelcom z Tanowa. Ich dom został zniszczony w pożarze pod koniec lipca.
Straty oszacowano na 250 tysięcy złotych, dlatego w Tanowie odbył się festyn charytatywny, podczas którego zbierano środki na odbudowę domu. Były koncerty, charytatywny mecz z udział zawodników Świtu Szczecin, były licytacje i stoiska ze smakołykami.

- Super, taka inicjatywa chyba może się udać tylko w małych miejscowościach, takich jak Tanowo, jestem zaskoczony odzewem ludzi i chęcią pomocy sąsiadom. - Nie znam ich osobiście, u nas w Krzypnicy była bardzo podobna tragedia, też ludzie się złączyli z wszystkich wsi naokoło. Fajnie jest pomagać, o tak - mówią mieszkańcy.

- Całe poddasze się spaliło. Dół został zalany, a poddasze do zera praktycznie. Ludzie z okolic postanowili w taki sposób nam pomóc. Nie wiem, chyba wszyscy z Tanowa tutaj są. Nie mamy ustalonej kwoty. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę - mówi Waldemar Radzik.


Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Relacja Krzysztofa Cichockiego

12345
12345

