Międzynarodowe jury nagrodziło Fabrykę Wody [ZDJĘCIA]

Szczecińska Fabryka Wody z kolejną międzynarodową nagrodą.

Edycja tekstu: Michał Król

Projektanci aquaparku z pracowni architektonicznej TKHolding Truszczyński & Kobierzewski zdobyli złotą statuetkę w kategorii „Budynki sportowe, rekreacyjne i wellness” w ramach konkursu International Architecture & Design Awards 2025.Pierwszym sukcesem była nagroda w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2023 roku.