Pięknieje plac przed Netto Areną [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Odbetonowywanie placu przed Netto Areną w Szczecinie idzie bardzo sprawnie - oceniają mieszkańcy.
Wykonawca, czyli firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak, jest w trakcie usuwania ponad 3 tysięcy metrów kwadratowych betonowej nawierzchni. To cieszy okolicznych mieszkańców, którzy nie mogą się doczekać przemiany tej przestrzeni.

- Będą drzewa, ławeczki, będzie można z dzieciaczkami sobie przyjść, wspólnie choćby pojeździć na wrotkach. Będzie też przyjaźnie dla środowiska. - Moim zdaniem będzie lepiej, za dużo betonu tutaj było. - Brakowało tutaj choćby ławek. Bardzo dużo ludzi codziennie przychodzi tutaj na spacer, brakuje pewnych udogodnień, ale - z tego co widzę - ma się to zmienić - mówią mieszkańcy.

Plac przed szczecińską halą widowiskowo-sportową stanie się tzw. "zieloną aleją gwiazd sportu" z gwiazdami upamiętniającymi szczecińskich sportowców, a także nowymi drzewami, ławkami, krzewami, bylinami, własnym systemem nawadniania i oświetleniem. Nowa przestrzeń ma być gotowa w listopadzie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego.

