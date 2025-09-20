Oddaj Granatowo-Bordową Krew wraz z Pogonią

Ruszyła kolejna edycja szlachetnej akcji Granatowo-Bordowa Krew, organizowanej przez Pogoń Szczecin. W ostatniej wzięło udział 267 osób, które oddały prawie 189 litrów krwi.

Krew na stadionie Pogoni będzie można oddać w niedzielę już od godziny 11. Dawcą może być osoba w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Należy pamiętać aby w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić przynajmniej dwa litry płynów najlepiej wody mineralnej. Granatowo-Bordowa Krew potrwa do 25 maja przyszłego roku. Dodatkowe informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej klubu





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Klub zachęca wszystkich pełnoletnich kibiców aby dołączyli do grona krwiodawców. W jesiennej edycji krew będzie można oddać w Szczecinie oraz w regionalnych punktach krwiodawstwa w Gryficach, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Koszalinie, Szczecinku i Świnoujściu. Będą również mobilne punkty w Stargardzie, Gryfinie, Barlinku i Białogardzie.Duma Pomorza organizuje również punkt poboru krwi na stadionie przy Twardowskiego podczas niedzielnego meczu piłkarzy Pogoni z Lechią Gdańsk, o czym informuje rzecznik prasowy Dumy Pomorza, Bartosz Witkowski.- Na koronie stadionu przy boisku numer 4, tam gdzie jest Rodzinny Port Kibica będzie został krwiobus, w którym będzie można oddać krew. Wracamy do tej akcji i 50 pierwszych osób, które odda krew, będzie mogło pobrać darmowy bilet na kolejny mecz Portowców, także myślę, że to jest super sprawa - mówi Witkowski.