Senioralia w Świnoujściu. "Jest wycisk"

Wykłady, warsztaty i zajęcia ruchowe. Tak w Świnoujściu przebiegał kolejny dzień Senioraliów.
Wyspiarze mieli okazję nie tylko oderwać się od codziennej rutyny, ale zrobić coś dla zdrowia. W Zakładzie Opieki Długoterminowej "Fregata" atrakcji nie brakowało.
- Pracujemy tutaj z naszymi kochanymi seniorami. Dziewczyny dają z siebie wszystko, żeby poprawić troszeczkę swoją tężyznę fizyczną - mówi kobieta.
Czy jest wycisk? - zapytała nasza reporterka.
- Jest wycisk, jest wysiłek, jest bardzo przyjemnie. Czujemy, że rzeczywiście w taki sposób działamy na pewno na swoją korzyść - mówi jedna z uczestniczek.
- Wrażenia są bardzo dobre, bardzo pożyteczna gimnastyka. Uważam, że można z tego dużo wynieść, żeby się chciało w domu też robić. To jest w naszym wieku bardzo potrzebne - przyznaje kolejna uczestniczka.
Dzisiejsze obchody zakończą się koncertem zespołu AnMar. Czwartek dla świnoujskich seniorów będzie przebiegał pod hasłem Bezpieczny Senior.
