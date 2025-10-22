Senioralia w Świnoujściu. "Jest wycisk"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wykłady, warsztaty i zajęcia ruchowe. Tak w Świnoujściu przebiegał kolejny dzień Senioraliów.

Wyspiarze mieli okazję nie tylko oderwać się od codziennej rutyny, ale zrobić coś dla zdrowia. W Zakładzie Opieki Długoterminowej "Fregata" atrakcji nie brakowało.



- Pracujemy tutaj z naszymi kochanymi seniorami. Dziewczyny dają z siebie wszystko, żeby poprawić troszeczkę swoją tężyznę fizyczną - mówi kobieta.



Czy jest wycisk? - zapytała nasza reporterka.

- Jest wycisk, jest wysiłek, jest bardzo przyjemnie. Czujemy, że rzeczywiście w taki sposób działamy na pewno na swoją korzyść - mówi jedna z uczestniczek.



- Wrażenia są bardzo dobre, bardzo pożyteczna gimnastyka. Uważam, że można z tego dużo wynieść, żeby się chciało w domu też robić. To jest w naszym wieku bardzo potrzebne - przyznaje kolejna uczestniczka.



Dzisiejsze obchody zakończą się koncertem zespołu AnMar. Czwartek dla świnoujskich seniorów będzie przebiegał pod hasłem Bezpieczny Senior.



