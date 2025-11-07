Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ważna informacja dla tych kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od soboty, w związku z pracami drogowymi, całkowicie zamknięty zostanie przejazd od ulicy Smolańskiej do ulicy Budziszyńskiej.

- Dodatkowo na części ulicy Budziszyńskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy - informuje rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim. - W związku z pracami wykonywanymi na wschodniej stronie tej jezdni, Budziszyńska zostanie zwężona. Na odcinku około 90 metrów będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Oczywiście wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych ciągów pieszych i do zapewnienia dojazdów do posesji.



Wprowadzana od soboty na szczecińskich Pomorzanach nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez najbliższych kilka miesięcy.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski







