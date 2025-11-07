Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Ważna informacja dla tych kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od soboty, w związku z pracami drogowymi, całkowicie zamknięty zostanie przejazd od ulicy Smolańskiej do ulicy Budziszyńskiej.
Kolejna zmiana organizacji ruchu na Pomorzanach [MAPA]

- Dodatkowo na części ulicy Budziszyńskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy - informuje rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim. - W związku z pracami wykonywanymi na wschodniej stronie tej jezdni, Budziszyńska zostanie zwężona. Na odcinku około 90 metrów będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Oczywiście wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych ciągów pieszych i do zapewnienia dojazdów do posesji.

Wprowadzana od soboty na szczecińskich Pomorzanach nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez najbliższych kilka miesięcy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski


- Dodatkowo na części ulicy Budziszyńskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy - informuje rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

