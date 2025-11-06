Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Prognozy wskazują, że wiele osób znajdzie zatrudnienie w branży offshore"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wstrzymanie budowy fabryki turbin wiatrowych w Szczecinie nie oznacza przestoju w branży morskiej energetyki wiatrowej - zapewnia ekspertka. Duńska firma Vestas podjęła decyzję o wstrzymaniu otwarcia fabryki w mieście, z powodu słabszego popytu na wiatraki w Europie.
Jak przekonuje doktor Oliwia Mróz-Malik z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ta decyzja nie jest odzwierciedleniem całego sektora gospodarki. - Patrzymy na cały sektor, patrzymy na to, że on się rozwija rzeczywiście dynamicznie, patrzymy na polski łańcuch dostaw, który idzie za tym trendem i powstaje coraz więcej fabryk - mówi doktor Oliwia Mróz-Malik.

Jak dodaje, prognozy wskazują, że wiele osób znajdzie zatrudnienie w branży offshore. - Będziemy potrzebować prawników, będziemy potrzebowali inżynierów, będziemy potrzebowali techników, ale nie tylko osób z wyższym wykształceniem. Będziemy potrzebowali również całe gros osób, które będą wykształcone nawet średnio technicznie, ale będą specjalistami elektrykami, spawaczami - wymienia Mróz-Malik.

Według prognoz ekspertów, w branży morskiej energetyki wiatrowej zatrudnienie znajdzie do 2040 roku ponad 100 tysięcy osób.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
