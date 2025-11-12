Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP. źródło: Starostwo Powiatowe w Policach

Kolejne warsztaty dla seniorów z powiatu polickiego - starsze osoby dowiedzą się podczas nich jak prawidłowo wzywać służby ratunkowe, przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne czy obsługiwać defibrylator AED.