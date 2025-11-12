Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Warsztaty dla seniorów z powiatu polickiego

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP. źródło: Starostwo Powiatowe w Policach
Kolejne warsztaty dla seniorów z powiatu polickiego - starsze osoby dowiedzą się podczas nich jak prawidłowo wzywać służby ratunkowe, przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne czy obsługiwać defibrylator AED.
Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP.

W środę, czwartek i piątek warsztaty odbędą się w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Początek o godz. 10.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

