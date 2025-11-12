Kolejne warsztaty dla seniorów z powiatu polickiego - starsze osoby dowiedzą się podczas nich jak prawidłowo wzywać służby ratunkowe, przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne czy obsługiwać defibrylator AED.
Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP.
W środę, czwartek i piątek warsztaty odbędą się w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.
Początek o godz. 10.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
