Sedinum | Leszek Herman
"Morsowa Studniówka" w Mielnie

Zdjęcie poglądowe. źródło: https://www.facebook.com/ZlotMorsowMielno/
Animacje i konkursy, odśpiewanie hymnu "Bałtyckie Morsy", odtańczenie poloneza na plaży i w samo południe zanurzenie się w Bałtyku - tak przebiegała "Morsowa Studniówka".
W Mielnie do wody weszło pół tysiąca miłośników zimowych kąpieli. Tym wydarzeniem rozpoczęło się odliczanie do 23. edycji Międzynarodowego Zlotu Morsów.

Burmistrz Mielna Adam Czycz przypomniał, że zlot odbędzie się w lutym. - Ja jeszcze jestem w stroju zeszłorocznym, czyli w klimacie kowbojskim, dzisiaj ogłaszamy ten nowy klimat, ten nowy motyw przewodni dla naszej imprezy - podkreśla.

Do wody weszło prawie pół tysiąca morsów z całej Polski. Wśród nich byli przedstawiciele klubu Wodne Niebo z Ostroróg w Wielkopolsce. - Lubimy morsować, dla zdrowotności. - Zawsze jest dużo adrenaliny, jest moc... - My kochamy zimno i adrenalinę - mówią uczestnicy.

Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie zaplanowany jest na 5-8 lutego. To największe tego typu wydarzenie w Polsce oraz jedno z największych na świecie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
