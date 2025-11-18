Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Zachodniopomorskie jest w gotowości na wypadek prób dywersji

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trwa śledztwo w sprawie dwóch incydentów, do których doszło w ubiegły weekend na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Mimo że, do aktów dywersji dochodziło dotychczas we wschodniej i centralnej Polsce, to służby w Zachodniopomorskiem są w stałej gotowości.
Śledczy badają okoliczności wykolejenia się wagonu w Lubelskiem

Śledczy badają okoliczności wykolejenia się wagonu w Lubelskiem

Premier: znamy tożsamość osób odpowiedzialnych za sabotaż na kolei
- Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, natychmiast zostanie o nim poinformowany Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – mówi rzeczniczka wojewody Paulina Heigel. - Jeżeli wymaga tego sytuacja, wojewoda zwołuje wówczas zespół zarządzania kryzysowego. Zaprasza na taki zespół przedstawicieli właściwych służb, instytucji i inspekcji i podczas takiego spotkania ustalany jest stan faktyczny i dalszy plan działania. Województwo zachodniopomorskie jest bezpieczne. Nie było u nas w ostatnim czasie żadnych niepokojących incydentów.

- Choć jesteśmy oddaleni od linii frontu, to również w Zachodniopomorskiem może dojść do działań obcych służb – przestrzega prof. Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. - Mamy na swoim obszarze bardzo wiele elementów natury krytycznej. Nasze służby mają czas, żeby wyciągać z tego wnioski i wdrażać tutaj pewne procedury, które powinny tę infrastrukturę chronić.

Przykładem takiego obiektu o strategicznym znaczeniu jest gazoport w Świnoujściu, który pozwala na odbiór gazu z dowolnego kierunku na świecie, uniezależniając Polskę od rosyjskich dostaw.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, natychmiast zostanie o nim poinformowany Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – mówi rzeczniczka wojewody Paulina Heigel.
- Choć jesteśmy oddaleni od linii frontu, to również w Zachodniopomorskiem może dojść do działań obcych służb – przestrzega prof. Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7794 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od wczoraj oglądane 5430 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3840 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3361 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od wczoraj oglądane 2940 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz
Wielka impreza na Politechnice Morskiej. Uczelnia w trybie "Dance, Play, Fun" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]
Małgorzata Schwarz

Najnowsze podcasty