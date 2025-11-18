Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zatrzymaj się i zejdź z roweru i hulajnogi - akcja w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Zatrzymaj się i zejdź z roweru i hulajnogi – z takim apelem do użytkowników jednośladów wyszli we wtorek pracownicy jednego z miejscowych banków w Kołobrzegu. Zwrócili oni uwagę na problem z bezpieczeństwem w okolicy ich miejsca pracy.
Ulica Młyńska – ruchliwa droga, ale też chodnik w sąsiedztwie targowiska, sklepów i banku. To właśnie pracownicy tej placówki zwracają uwagę na problem jednośladów jadących wąskim chodnikiem i przejeżdżających przez jezdnię.

Małgorzata Swastek-Poradowska, dyrektor banku mówi, że sama jest świadkiem ciągłych niebezpiecznych zdarzeń. - Mamy taką okazję zobaczyć ilu przejeżdża rowerzystów przez pasy, nie patrząc ani w prawo, ani w lewo. Jeszcze groźniejsze jest to, co robią hulajnogi.

Co na to rowerzyści? - Też jestem kierowcą, więc wiem, jaki to jest problem, kiedy rower wyskakuje. - Tu nie ma ścieżki rowerowej i trzeba jechać ulicą, a ta jest niebezpieczna.

Akcję wspierała policja, która uświadamiała użytkowników jednośladów o ich prawach i obowiązkach. Obecnie w tym miejscu nie ma szans na stworzenie ścieżki rowerowej. Jadący chodnikiem mają więc wybór – zejść z roweru lub skorzystać ze ścieżki po drugiej stronie jezdni.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7797 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od wczoraj oglądane 5450 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3840 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3362 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od wczoraj oglądane 2952 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz
Wielka impreza na Politechnice Morskiej. Uczelnia w trybie "Dance, Play, Fun" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]
Małgorzata Schwarz

Najnowsze podcasty