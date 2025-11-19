Mural przypominający o prawach dziecka powstanie przy Kaszubskiej [ZDJĘCIA]

Balon, motyl czy książki to symbole, między innymi, nadziei, marzeń, wolności, czy prawa do zdobywania wiedzy. Te rzeczy pojawią się na nowym muralu na ścianie budynku przy ul. Kaszubskiej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dzieło powstaje z okazji Tygodnia Praw Dziecka i ma przypominać o godności i potrzebach najmłodszych.- Ta ściana jest potężna, to jest prawie 300 metrów kwadratowych. Wszystko też musiałem robić ręcznie, samo zrobienie szkicu zajęło mi dwa dni, więc tutaj dużo się dzieje, bo tutaj wszystko jest jakby związane z Tygodniem Praw Dziecka i z prawami dziecka - mówi twórca muralu, Maciej "Kreda" Jurkiewicz.- Ta wersja jest wspaniała. Mamy balon, mamy marzenia, mamy rozwój, mamy prawo do nauki, do zabawy, do szacunku, do tożsamości, mamy postaci w różnym wieku. Na takim etapie ten mural już teraz robi wrażenie - mówi Barbara Chojnacka z Akcji Serduchom.Praca ma być gotowa 6 grudnia.