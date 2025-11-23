Spalarnia nie podniesie opłat za swoje usługi, ale dywidendy (raczej) też nie będzie

Szczeciński EcoGenerator nie przewiduje podwyżek za swoje usługi w 2026 roku. To deklaracja, którą złożył w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej prezes spółki Tomasz Lachowicz.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodał, że decyzja ta została podjęta mimo toczących się z Mostostalem Warszawa procesów sądowych.- W przyszłym roku będzie cena taka jak w roku obecnym. To 300 zł za tonę netto. I ta kwota wynika z kosztów, jakie musimy ponieść na fizyczne unieszkodliwienie - powiedział.W ocenie Tomasza Lachowicza konieczność wykonania prawomocnego wyroku sądowego, czyli zwrotu Mostostalowi ponad 59 milionów, skutkować będzie brakiem dywidendy – na rzecz Miasta Szczecin - za 2025 rok.- W tym roku wpłaciliśmy do budżetu 15 milionów złotych dywidendy, a w poprzednich dwóch latach po pięć. Niewątpliwie skutki tego orzeczenia będą takie, że za ten rok raczej Gmina Miasto Szczecin nie może spodziewać się dywidendy - dodał.EcoGenerator nadal procesuje się z Mostostalem Warszawa. Szczecińska spółka domaga się zapłaty kar umownych oraz pokrycia kosztów dokończenia inwestycji, jaką była budowa spalarni.