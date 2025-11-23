Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Spalarnia nie podniesie opłat za swoje usługi, ale dywidendy (raczej) też nie będzie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczeciński EcoGenerator nie przewiduje podwyżek za swoje usługi w 2026 roku. To deklaracja, którą złożył w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej prezes spółki Tomasz Lachowicz.
Proces EcoGeneratora z Mostostalem w optyce gości Kawiarenki politycznej RS [ZDJĘCIA]

Proces EcoGeneratora z Mostostalem w optyce gości "Kawiarenki politycznej" RS [ZDJĘCIA]

Dodał, że decyzja ta została podjęta mimo toczących się z Mostostalem Warszawa procesów sądowych.

- W przyszłym roku będzie cena taka jak w roku obecnym. To 300 zł za tonę netto. I ta kwota wynika z kosztów, jakie musimy ponieść na fizyczne unieszkodliwienie - powiedział.

W ocenie Tomasza Lachowicza konieczność wykonania prawomocnego wyroku sądowego, czyli zwrotu Mostostalowi ponad 59 milionów, skutkować będzie brakiem dywidendy – na rzecz Miasta Szczecin - za 2025 rok.

- W tym roku wpłaciliśmy do budżetu 15 milionów złotych dywidendy, a w poprzednich dwóch latach po pięć. Niewątpliwie skutki tego orzeczenia będą takie, że za ten rok raczej Gmina Miasto Szczecin nie może spodziewać się dywidendy - dodał.

EcoGenerator nadal procesuje się z Mostostalem Warszawa. Szczecińska spółka domaga się zapłaty kar umownych oraz pokrycia kosztów dokończenia inwestycji, jaką była budowa spalarni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- W przyszłym roku będzie cena taka jak w roku obecnym. To 300 zł za tonę netto. I ta kwota wynika z kosztów, jakie musimy ponieść na fizyczne unieszkodliwienie - powiedział.
- W tym roku wpłaciliśmy do budżetu 15 milionów złotych dywidendy, a w poprzednich dwóch latach po pięć. Niewątpliwie skutki tego orzeczenia będą takie, że za ten rok raczej Gmina Miasto Szczecin nie może spodziewać się dywidendy - dodał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6836 razy)
  2. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3512 razy)
  3. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2713 razy)
  4. Miliardowe inwestycje w Szczecinie
    (od 17 listopada oglądane 2644 razy)
  5. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2034 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów

Najnowsze podcasty