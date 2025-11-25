Cykliczne wizyty u lekarza pozwalają na wczesne wykrycie raka prostaty

To czas i profilaktyka odgrywają tu najważniejsze role. Do regularnych badań zachęca mężczyzn na naszej antenie dr n. med. Michał Soczawa z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szczecińskiego szpitala na Pomorzanach.

Cykliczne wizyty w gabinecie pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnej choroby. Tym bardziej, że panowie często nie są w stanie ich sami zidentyfikować.





Jak wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem" dr n. med. Soczawa objawy, na przykład nowotworu, bywają nieoczywiste.

Edycja tekstu: Michał Król

- Pierwszym objawem raka prostaty nie są wbrew pozorom problemy z oddawaniem moczu, a na przykład bóle kostne, ponieważ pacjent ma już przerzuty. Dlatego tak ważne jest to, aby badać się wcześniej - mówiSoczawa.Lekarze apelują również do mężczyzn o samobadanie jąder, które także pozwala szybciej wykryć wszelkie niepokojące zmiany. Listopad jest miesiącem profilaktyki raka prostaty. W tym czasie panowie mogą w wielu szpitalach czy specjalnie zorganizowanych punktach medycznych zbadać m.in. prostatę.