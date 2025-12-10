Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Andrzej Poczobut z nagrodą marszałka [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To było kulminacyjne wydarzenie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W środę poznaliśmy laureata Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla "Obrońcy/Obrończyni/Obrońców Praw Człowieka”.
- Tegoroczny tytuł przypadł Andrzejowi Poczobutowi - poinformował Marcin Kordela z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Pan Andrzej Poczobut jest znanym białoruskim dziennikarzem, który walczył o prawa godne człowieka, o prawa dziennikarskie, został uwięziony na Białorusi.

Nagrodę w imieniu Poczobuta odebrał Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej". Jaka powinna być osoba, która taki wyjątkowy tytuł otrzyma? O to pytaliśmy obecnych na dzisiejszej gali uczniów szkół z naszego regionu. - Ta osoba przede wszystkim powinna wspierać mniejszości. - Dążyć do swoich celów, wiedzieć czego chce, być zdecydowana. - Człowiek, który dostanie taką nagrodę powinien się wykazywać postawą humanitarną, postawą otwartą na ludzi. - Powinna się interesować sytuacją społeczną na świecie, być otwartą do dyskusji i chcieć działać w tym kierunku, żeby promować prawa człowieka, żeby zwiększać świadomość na ich temat.

Nagroda przyznawana jest od 2021 r. Jej pierwszym laureatem został prawnik Szymon Osowski, w 2022 roku nagrodę otrzymała pisarka prof. Inga Iwasiów, natomiast w 2023 roku statuetkę odebrała dr n. med. Maria Kubisa - ginekolog-położnik. W ubiegłym roku nagroda, przyznana za odwagę i niezłomność, trafiła do Edwarda Radziewicza uczestnika strajku sierpniowego w 1980 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Tegoroczny tytuł przypadł Andrzejowi Poczobutowi - poinformował Marcin Kordela z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Jaka powinna być osoba, która taki wyjątkowy tytuł otrzyma? O to pytaliśmy obecnych na dzisiejszej gali uczniów szkół z naszego regionu.

