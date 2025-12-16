Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Radny Słowik zapowiada "ekopatrol"

Region Adam Wosik

Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od przyszłego roku szczecińska Straż Miejska zyska nową jednostkę. Będzie to tzw. "ekopatrol", którego utworzenie przegłosowali we wtorek szczecińscy radni.
Budżet Szczecina uchwalony. Znamy główne założenia

Budżet Szczecina uchwalony. Znamy główne założenia

Na jego działalność w budżecie 2026 roku zapisano kwotę 1 miliona 300 tysięcy złotych.

- Będzie dedykowana jednostka Straży Miejskiej z osobną siedzibą i ze sprzętem przeznaczonym do właśnie kontroli jakości powietrza, do zadbania o ściganie, karanie i likwidowanie nielegalnych wysypisk, do interwencji w przypadku pomocy dla zwierząt - wyliczał radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.

Słowik dodaje, że nowy szczeciński "ekopatrol" zostanie wzmocniony nie tylko kadrowo, ale także i sprzętowo.

- Zakładamy, że to będzie jednostka, która będzie miała osobny sprzęt do tego przeznaczony, dedykowanego drona, przeszkolenie w tym zakresie, jak również osobną jednostkę mobilną, która będzie miała przynajmniej jakieś podstawowe kwestie małego laboratorium, w którym będą mogli też testować chociażby wyniki z czystego powietrza - dodał.

Nowa jednostka szczecińskiej Straży Miejskiej formalnie działać ma od połowy 2026 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
