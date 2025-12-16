Radny Słowik zapowiada "ekopatrol"

Od przyszłego roku szczecińska Straż Miejska zyska nową jednostkę. Będzie to tzw. "ekopatrol", którego utworzenie przegłosowali we wtorek szczecińscy radni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na jego działalność w budżecie 2026 roku zapisano kwotę 1 miliona 300 tysięcy złotych.- Będzie dedykowana jednostka Straży Miejskiej z osobną siedzibą i ze sprzętem przeznaczonym do właśnie kontroli jakości powietrza, do zadbania o ściganie, karanie i likwidowanie nielegalnych wysypisk, do interwencji w przypadku pomocy dla zwierząt - wyliczał radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.Słowik dodaje, że nowy szczeciński "ekopatrol" zostanie wzmocniony nie tylko kadrowo, ale także i sprzętowo.- Zakładamy, że to będzie jednostka, która będzie miała osobny sprzęt do tego przeznaczony, dedykowanego drona, przeszkolenie w tym zakresie, jak również osobną jednostkę mobilną, która będzie miała przynajmniej jakieś podstawowe kwestie małego laboratorium, w którym będą mogli też testować chociażby wyniki z czystego powietrza - dodał.Nowa jednostka szczecińskiej Straży Miejskiej formalnie działać ma od połowy 2026 roku.