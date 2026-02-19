Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kto odpowiada za błędy przy przebudowie al. Jana Pawła II?

Region Sławomir Orlik

Aleja Jana Pawła II, fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Błędów przy przebudowie Alei Jana Pawła II było kilka - kto ostatecznie za to odpowiada będzie trudno udowodnić - uważają szczecińscy radni. Na ten temat dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecina.
Ekspertyza ZUT o al. Jana Pawła II: kostka dobra, jej ułożenie już nie

"Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
Zdaniem ekspertów do wymiany nadaje się ponad połowa kostki brukowej. Nawierzchnia w wielu miejscach zapadła się, ponieważ w projekcie uwzględniono niewłaściwy materiał do utwardzenia podłoża, złą metodę zastosowano też przy fugowaniu. To niejedyne błędy.

- Było kilka czynników łącznie z tym, w jakich warunkach była kładziona kostka, czyli ujemne temperatury, nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" przewodniczący Komisji Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiedzialność jest rozmyta - uważa radny Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Pewnie solidarnie każda ze stron za to odpowiada i strona inwestorska, czyli tutaj miejska i też związana z prowadzeniem nadzoru nad całością inwestycji, no ale i - być może - rzeczywiście gdzieś po drodze jest wina wykonawcy - wskazał.

Na posiedzeniu Komisji dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Krzysztof Miler, który odpowiadał za inwestycję powiedział, że sprawą teraz zajmuje się jedna z kancelarii prawnych.

Prawnicy jeszcze w tym miesiącu mają wysłać wezwania do usunięcia wad. Pisma trafią zarówno do wykonawcy, projektanta, jak i do inżyniera kontraktu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
