Marszałek województwa: chcemy większego zaangażowania firm z regionu w energetykę wiatrową

Więcej zaangażowania w rozwój energetyki wiatrowej w regionie - zapowiada marszałek województwa.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o stworzenie warunków dla przedsiębiorców, którzy mieliby uruchamiać zakłady produkujące poszczególne części do wiatraków. W tej chwili niektóre elementy są ściągane z całego świata.Fabryki usprawniłyby produkcję, gwarantowałyby również wiele nowych miejsc pracy - mówił Olgierd Geblewicz w "Rozmowie pod krawatem".- Naszą intencją jest to, żeby jak najwięcej naszych zachodniopomorskich firm miało możliwość uczestniczenia w łańcuchu poddostawców. Dlatego, że głęboko wierzymy w to, że to są dobre i wysokopłatne miejsca pracy na przyszłość - mówi Geblewicz.Obecnie na Pomorzu Zachodnim działają 134 farmy wiatrowe.