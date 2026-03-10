Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany - udawał, że jest pasażerem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Policjanci z Suchania w Zachodniopomorskiem zatrzymali minionej nocy nietrzeźwego kierowcę z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Mężczyzna przekonywał policjantów, że był tylko pasażerem auta. Szkopuł w tym, że… jechał sam.
Policjanci obserwowali zachowanie kierowcy. Jechał niepewnie, dali więc sygnał, by się zatrzymał. Prowadzący opla mężczyzna rzeczywiście stanął, po czym na oczach funkcjonariuszy przesiadł się na fotel pasażera, wysiadł drzwiami z prawej strony i próbował wmówić patrolowi, że za kierownicą siedział kto inny, kto właśnie sobie gdzieś poszedł. Jak się okazało, wyobraźnię kierowcy napędzało ponad pół promila alkoholu.

Po sprawdzeniu w systemie wyszło na jaw, że kierujący miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany i odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anety Łuczkowskiej [IAR]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6246 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4966 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3033 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2661 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2624 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty