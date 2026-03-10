Nietrzeźwy kierowca zatrzymany - udawał, że jest pasażerem

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Policjanci z Suchania w Zachodniopomorskiem zatrzymali minionej nocy nietrzeźwego kierowcę z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Mężczyzna przekonywał policjantów, że był tylko pasażerem auta. Szkopuł w tym, że… jechał sam.

Policjanci obserwowali zachowanie kierowcy. Jechał niepewnie, dali więc sygnał, by się zatrzymał. Prowadzący opla mężczyzna rzeczywiście stanął, po czym na oczach funkcjonariuszy przesiadł się na fotel pasażera, wysiadł drzwiami z prawej strony i próbował wmówić patrolowi, że za kierownicą siedział kto inny, kto właśnie sobie gdzieś poszedł. Jak się okazało, wyobraźnię kierowcy napędzało ponad pół promila alkoholu.



Po sprawdzeniu w systemie wyszło na jaw, że kierujący miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany i odpowie przed sądem.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł