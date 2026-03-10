Śmieci przy Turzynie w końcu zniknęły [ZDJĘCIA]

Po naszym poniedziałkowym materiale o bałaganie przy szczecińskim targowisku Turzyn, we wtorek teren został uprzątnięty. Zniknęły zalegające od miesięcy śmieci, opony i porzucone wózki, które irytowały mieszkańców okolic ul. Kordeckiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak mówi Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej, teren jest sprzątany regularnie – co roku od 2022 r. Strażnicy wysłali też pismo do zarządcy z prośbą o uporządkowanie tego miejsca.- To są typowe podrzuty w takich miejscach. Widać, że są to wywiezione śmieci, które powinny być składowane w sposób legalny. Mogą być przywiezione do punktu zbiórki i odbioru odpadów problematycznych, mamy też segregację odpadów. Nie bardzo rozumiemy, skąd ciągle jeszcze w naszym mieście pojawiają się właśnie takie miejsca - mówi Wojtach.Nie wiadomo jednak, jak długo tym razem uda się utrzymać porządek w tym miejscu. Dodatkowo zarządca zlecił jeszcze wykoszenie i uprzątnięcie chaszczy, żeby teren nie wyglądał jak idealne miejsce na czyjąś „dziką przeprowadzkę”.