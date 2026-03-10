Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zielone światło dla budowy obwodnicy Pyrzyc

Region Adam Wosik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest zgoda wojewody zachodniopomorskiego dla rozpoczęcia budowy obwodnicy Pyrzyc.
Chodzi o nowy, ponad 7-kilometrowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119. Powstanie po zachodniej stronie miasta, jako droga główna o ruchu przyspieszonym. Na obwodnicy pojawi się pięć rond, a także mosty nad Kanałem Młyńskim i rzeką Sicinką.

Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych. Przetarg na jej wykonanie zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku.

Edycja tekstu: Michał Król

