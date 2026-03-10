Będzie kolejna akcja edukacyjna z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej [ZDJĘCIA]

Wojewodowie ruszają w teren - to w ramach akcji edukacyjnej dla mieszkańców regionu.
W trakcie ponad dwudziestu spotkań mieszkańcy Pomorza Zachodniego dowiedzą się, jak należy się zachować w przypadku powodzi, zatrucia wody, przerwy w dostawie prądu czy też sytuacji związanej z działaniami wojennymi - wylicza Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
- Moim zdaniem na pewno nie jesteśmy idealnie przygotowani. To, co chcemy robić w tym roku, to zwiększać świadomość obywatelską dotyczącą kryzysu. Nie boimy się kryzysu, poznajemy, jakie są alarmy, jak trzeba się przygotować - mówi Rudawski.
Pracujemy także nad stworzeniem większej liczby miejsc schronienia - informuje Mirosław Pender, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
- Punktów schronienia mamy obecnie ok. 5 tys. Ta liczba stale rośnie. Oczywiście ważne jest, żeby tych obiektów było jeszcze więcej, tak, żeby ten czas przemieszczenia się w sytuacji zagrożenia do bezpiecznego miejsca był jak najkrótszy - mówi Pender.
Lokalne władze zachęcają także do zapoznania się z aplikacją "Gdzie się ukryć". Dzięki niej dowiemy się, gdzie w naszej okolicy znajdują się miejsca schronienia.
Edycja tekstu: Michał Król, Elżbieta Bielecka
