"To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"

Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w nadmorskiej gminie Kołobrzeg. Prace właśnie się rozpoczęły.

Roboty prowadzone są przy ulicy Jabłonowej w Zieleniewie, tuż obok wiejskiej świetlicy i powstającego przedszkola. Całości inwestycji w największej miejscowości w gminie dopełnić ma miejsce do aktywnego spędzania czasu.





Wójt Jerzy Wolski zapowiada, że będzie to najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg.





- Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 metrów na 62. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32, skatepark, zagospodarowanie terenu wokół kompleksu, montaż małej architektury i budowa parkingu - wymienia Wolski.





Wykonawca prac ma 200 dni na realizację zadania. Koszt inwestycji to 5,4 mln zł, a ponad 1,8 mln zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.