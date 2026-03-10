Nowe osiedle powstanie w Podjuchach. Trwa konkurs na najlepszą koncepcję

23 koncepcje nowego osiedla TBS w Podjuchach wpłynęły do szczecińskiego magistratu. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się w sumie 51 uczestników.
Spośród złożonych prac Sąd Konkursowy oceni i wybierze najlepszą koncepcję pod kątem walorów architektonicznych, funkcjonalnych, estetycznych i urbanistycznych.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane zostały nagrody pieniężne od 30 do 50 tysięcy złotych. Będą też dwa wyróżnienia po 15 tys. złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
