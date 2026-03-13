Ma powstać ożywiona figurka świnoujskiego wiatraczka

Świnoujście chce mieć nowy symbol. To figura "Wiatraczka" inspirowana znakiem nawigacyjnym Stawą Młyny.

Miasto ogłosiło właśnie konkurs na wykonanie projektu. Zadanie polega na stworzeniu ożywionej wersji Stawy Młyny. Figurce trzeba nadać ludzkie cechy: powinna mieć oczy, uszy, nos i usta, a także dwie ręce oraz dwie nogi. Ma wyglądać jak sympatyczny bohater, który może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.W przyszłości projekt zamieni się w prawdziwą rzeźbę. Na zgłoszenia Miasto czeka do 27 marca. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Na projekcie musi znaleźć się także napis „WIATRACZEK”, najlepiej umieszczony na kontrastującym tle.Projekty oceni komisja konkursowa. Jurorzy będą zwracać uwagę przede wszystkim na zgodność z tematem, pomysłowość i kreatywność oraz ogólne wrażenie estetyczne. Spośród wszystkich prac wybrana zostanie jedna zwycięska, choć organizator zastrzega możliwość niewyłonienia laureata.Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł. Jego nazwisko pojawi się także na rzeźbie.Znak Stawy Młyny usytuowany jest na końcu Falochronu Zachodniego w Świnoujściu.