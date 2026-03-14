Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Obrączkowanie, badanie kondycji i wieku ptaków. Tak właśnie wygląda Akcja Karmnik zorganizowana na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

- Jesteśmy na odłowie ptaków w ramach Akcji Karmnik. Jest to ogólna akcja na terenie całej Polski. Ptaki są łapane i obrączkowane przy karmniku. I patrzymy, czy te ptaki, które zaobrączkowaliśmy na poprzednich odłowach, czy się pojawiają z powrotem, czy są przywiązane do karmnika - powiedział Michał Kizielewicz ze Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyrody".



- Sama w przyszłości planuję zdać kurs obrączkarski i prowadzić takie badania. Zdecydowanie jest to potrzebne, aby lepiej poznać ptaki, żeby wiedzieć, jak je lepiej chronić, znać ich zwyczaje. - Troszkę pogoda nie sprzyja, dzisiaj trochę mało światła, ale generalnie też jestem po to, żeby poznać zwyczaje ptaków i zrobić zdjęcia - mówili uczestnicy akcji.



To ostatni odłów w tym sezonie. Następny zaplanowano na listopad.



