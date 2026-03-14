Szczecińscy fotoreporterzy wspominają zmarłego Włodzimierza Piątka

"Człowiek orkiestra. Wszędzie było go pełno" - tak Włodzimierza Piątka wspominają szczecińscy fotoreporterzy. Nestor szczecińskiej fotografii prasowej zmarł w wieku 86 lat.

- Światły umysł do końca. Przecież jeszcze niedawno - tu w Radiu - się widzieliśmy i rozmawialiśmy o naszej wystawie "Migawka". Na "Migawce" się widzieliśmy. Nie zmieniał się od lat. Jest dziura - powiedział.

- Nie odpuszczał żadnych tematów. Ostatnimi laty przebywał nad jeziorem Siecino, gdzie miał swoją wiejską przestrzeń. Pozostawił po sobie mnóstwo historii Szczecina, która jest skarbem dla tego miasta - podkreślił Stachnik.

- Człowiek, którego nie da się zapomnieć. Wydawało się, że będzie żył wiecznie - powiedział Andrzej Szkocki, fotoreporter Głosu Szczecińskiego.- Zawsze pojawiał się tam, gdzie coś się działo - dodał Robert Stachnik fotoreporter Radia Szczecin.Włodzimierz Piątek był fotoreporterem, autorem fotogramów o tematyce społecznej, przyrodniczej i artystycznej. Przez lata pracował w "Gazecie Wyborczej", był też stałym pracownikiem szczecińskich teatrów: Polskiego, Współczesnego i Opery na Zamku. W połowie lat 80. pracował rownież jako etatowy fotograf w Zakładach Odzieżowych „Dana”.