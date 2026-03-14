Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Szczecińscy fotoreporterzy wspominają zmarłego Włodzimierza Piątka

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Człowiek orkiestra. Wszędzie było go pełno" - tak Włodzimierza Piątka wspominają szczecińscy fotoreporterzy. Nestor szczecińskiej fotografii prasowej zmarł w wieku 86 lat.
- Człowiek, którego nie da się zapomnieć. Wydawało się, że będzie żył wiecznie - powiedział Andrzej Szkocki, fotoreporter Głosu Szczecińskiego.

- Światły umysł do końca. Przecież jeszcze niedawno - tu w Radiu - się widzieliśmy i rozmawialiśmy o naszej wystawie "Migawka". Na "Migawce" się widzieliśmy. Nie zmieniał się od lat. Jest dziura - powiedział.

- Zawsze pojawiał się tam, gdzie coś się działo - dodał Robert Stachnik fotoreporter Radia Szczecin.

- Nie odpuszczał żadnych tematów. Ostatnimi laty przebywał nad jeziorem Siecino, gdzie miał swoją wiejską przestrzeń. Pozostawił po sobie mnóstwo historii Szczecina, która jest skarbem dla tego miasta - podkreślił Stachnik.

Włodzimierz Piątek był fotoreporterem, autorem fotogramów o tematyce społecznej, przyrodniczej i artystycznej. Przez lata pracował w "Gazecie Wyborczej", był też stałym pracownikiem szczecińskich teatrów: Polskiego, Współczesnego i Opery na Zamku. W połowie lat 80. pracował rownież jako etatowy fotograf w Zakładach Odzieżowych „Dana”.

„Ani jednego dnia bez zdjęcia” - reportaż Anny Kolmer.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

