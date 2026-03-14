Jubileusz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych [ZDJĘCIA]

80 lat minęło jak jeden dzień - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie obchodzi okrągły jubileusz.

- Mam dużo kolegów i mój nauczyciel jest dobry. - Najbardziej to mi się podoba wystrój szkoły i możliwość wybrania różnych instrumentów, które można sobie wybrać na przykład, czy się idzie na gitarę, na fortepian, na skrzypce....

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Świętowaniu przyglądała się nasza reporterka Anna Klimczyk.- Piękna, okrągła rocznica.... - podkreślił Robert Szalewicz, nauczyciel historii ze szkoły muzycznej.- Jakie życzenia na kolejne lata? - dopytała reporterka Radia Szczecin.- Żeby w sercach młodzieży przez cały czas rozbrzmiewała muzyka, żeby jak najwięcej uczniów chciało poszukać takiej ścieżki swojego rozwoju - usłyszała w odpowiedzi.- A na czym najbardziej lubisz grać?- Na skrzypcach. Bardzo mi się podoba melodia, jak się gra... - mówili uczniowie.O godz. 17 zaplanowano finał obchodów. Wtedy odbędzie się Koncert Jubileuszowy w Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.