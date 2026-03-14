Jubileusz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
80 lat minęło jak jeden dzień - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie obchodzi okrągły jubileusz.
Świętowaniu przyglądała się nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Piękna, okrągła rocznica.... - podkreślił Robert Szalewicz, nauczyciel historii ze szkoły muzycznej.
- Jakie życzenia na kolejne lata? - dopytała reporterka Radia Szczecin.
- Żeby w sercach młodzieży przez cały czas rozbrzmiewała muzyka, żeby jak najwięcej uczniów chciało poszukać takiej ścieżki swojego rozwoju - usłyszała w odpowiedzi.

- Mam dużo kolegów i mój nauczyciel jest dobry. - Najbardziej to mi się podoba wystrój szkoły i możliwość wybrania różnych instrumentów, które można sobie wybrać na przykład, czy się idzie na gitarę, na fortepian, na skrzypce....
- A na czym najbardziej lubisz grać?
- Na skrzypcach. Bardzo mi się podoba melodia, jak się gra... - mówili uczniowie.

O godz. 17 zaplanowano finał obchodów. Wtedy odbędzie się Koncert Jubileuszowy w Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3759 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3259 razy)
  3. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2492 razy)
  4. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2140 razy)
  5. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2123 razy)
Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]

