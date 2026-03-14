Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

20 lat więzienia grozi zatrzymanym za wystawianie "lewych" faktur VAT

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. CBŚP
Szczecińscy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Działali oni w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstw karnych i skarbowych związanych z wystawianiem i przyjęciem 356 nierzetelnych faktur VAT o łącznej kwocie przeszło 15 milionów złotych brutto.

Państwo straciło na tym niemal 3 miliony złotych.

Chodzi też o „pranie brudnych pieniędzy” - ta kwota to prawie 11 milionów złotych. Wobec wszystkich pięciu podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe oraz dozór Policji.

W śledztwie trwającym od lutego 2025 r. zarzuty usłyszało dotychczas 45 osób.
Sprawa ma charakter rozwojowy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Najnowsze podcasty