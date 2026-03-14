20 lat więzienia grozi zatrzymanym za wystawianie "lewych" faktur VAT

Szczecińscy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Działali oni w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstw karnych i skarbowych związanych z wystawianiem i przyjęciem 356 nierzetelnych faktur VAT o łącznej kwocie przeszło 15 milionów złotych brutto.
Państwo straciło na tym niemal 3 miliony złotych.
Chodzi też o „pranie brudnych pieniędzy” - ta kwota to prawie 11 milionów złotych. Wobec wszystkich pięciu podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe oraz dozór Policji.
W śledztwie trwającym od lutego 2025 r. zarzuty usłyszało dotychczas 45 osób.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
