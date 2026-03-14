Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Samorządowy Tramwaj Wodny na Zalewie Szczecińskim powróci

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kursujący po Zalewie Szczecińskim samorządowy tramwaj wodny powróci. Statek turystyczny był hitem poprzednich wakacji. W tym roku tras i kursów będzie więcej.
Wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski informuje, że w te wakacje będą dwie trasy i więcej przystanków.

- Będzie połączenie do Trzebieży, do Stepnicy. Oczywiście też będzie możliwość dalszej przesiadki, jeżeli chodzi o kierunek Świnoujście. Jest to projekt skierowany do wielu osób, zarówno tych, którzy tutaj przyjeżdżają na jeden dzień, ale też do naszych mieszkańców - mówi .

Pierwszy kurs w ostatni weekend czerwca, ostatni na koniec sierpnia, mówi pomysłodawca tramwaju Shivan Fate starosta Policki.

- Tylko sobota, niedziela, to też od razu powiem dlaczego, dlatego, że to chodzi o finanse - dodaje Fate.

Za kursowanie tramwaju wodnego płacą samorządy, tylko część kosztów pokrywają środki ze sprzedaży biletów. Jest pomysł, by w kolejnym sezonie tramwaj pływał też na południe, Odrą do Gryfina i do Widuchowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anety Łuczkowskiej [Polskie Radio]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3778 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3268 razy)
  3. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2503 razy)
  4. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2182 razy)
  5. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2153 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty