Samorządowy Tramwaj Wodny na Zalewie Szczecińskim powróci

Kursujący po Zalewie Szczecińskim samorządowy tramwaj wodny powróci. Statek turystyczny był hitem poprzednich wakacji. W tym roku tras i kursów będzie więcej.

Wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski informuje, że w te wakacje będą dwie trasy i więcej przystanków.- Będzie połączenie do Trzebieży, do Stepnicy. Oczywiście też będzie możliwość dalszej przesiadki, jeżeli chodzi o kierunek Świnoujście. Jest to projekt skierowany do wielu osób, zarówno tych, którzy tutaj przyjeżdżają na jeden dzień, ale też do naszych mieszkańców - mówi .Pierwszy kurs w ostatni weekend czerwca, ostatni na koniec sierpnia, mówi pomysłodawca tramwaju Shivan Fate starosta Policki.- Tylko sobota, niedziela, to też od razu powiem dlaczego, dlatego, że to chodzi o finanse - dodaje Fate.Za kursowanie tramwaju wodnego płacą samorządy, tylko część kosztów pokrywają środki ze sprzedaży biletów. Jest pomysł, by w kolejnym sezonie tramwaj pływał też na południe, Odrą do Gryfina i do Widuchowej.