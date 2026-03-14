Zgłoszenie o uprowadzeniu dziecka w Kamieniu Pomorskim

Szeroko zakrojona akcja policji w Kamieniu Pomorskim. Zablokowano wyjazdy z miasta i kontrolowano pojazdy.

To po informacji o możliwym uprowadzeniu 4-letniego dziecka. Rzeczniczka Komendanta Powiatowego asp. Izabela Kik w rozmowie z Radiem Szczecin przekazała, że działania służb przebiegły pomyślnie.- Prowadziliśmy działania w związku ze zgłoszeniem dotyczącym możliwego uprowadzenia dziecka. Na chwilę obecną mamy dziecko, mamy ojca, także wykonujemy czynności i wyjaśniamy to zgłoszenie.Na razie nie wiadomo, czy doszło do przestępstwa i jak ten czyn zostanie zakwalifikowany.