Zgłoszenie o uprowadzeniu dziecka w Kamieniu Pomorskim

Szeroko zakrojona akcja policji w Kamieniu Pomorskim. Zablokowano wyjazdy z miasta i kontrolowano pojazdy.
To po informacji o możliwym uprowadzeniu 4-letniego dziecka. Rzeczniczka Komendanta Powiatowego asp. Izabela Kik w rozmowie z Radiem Szczecin przekazała, że działania służb przebiegły pomyślnie.
- Prowadziliśmy działania w związku ze zgłoszeniem dotyczącym możliwego uprowadzenia dziecka. Na chwilę obecną mamy dziecko, mamy ojca, także wykonujemy czynności i wyjaśniamy to zgłoszenie.
Na razie nie wiadomo, czy doszło do przestępstwa i jak ten czyn zostanie zakwalifikowany.
