"Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]

W szczecińskiej Enea Arenie trwa czwarta edycja festiwalu Bass Planet. Na największej halowej imprezie z muzyką elektroniczną bawi się parę tysięcy miłośników takich brzmień.

Tradycyjnie są to urodziny Westbama, legendy muzyki elektronicznej. Oprócz niego wystąpi wielu znakomitych DJ-ów całego świata. Będzie też gość z Chicago, Felix Dachauska, będzie śmietanka europejskich DJ-ów Marko V, Dune, Dahul, reprezentacji Szczecina, Sherry, ambasadorzy Szczecina, Catz 'n Dogz - mówi Piotr Trafny, współorganizator Bass Planet.- Kochamy techno i super zabawę. - I będzie Westbam oczywiście, a to jest klasyka tego gatunku. - Spełniamy z moim najlepszym przyjacielem nasze największe marzenie. Chcielibyśmy być na rodzinach Westbama. Bardzo długo szukaliśmy czasu wspólnego, żeby razem tu być. Piękne wydarzenie w Szczecinie, to jest najpiękniejsze miejsce, w którym możemy spełnić swoje piękne marzenie - mówią uczestnicy imprezy.Goście imprezy mogą bawić się zarówno na płycie hali, jak również w sali treningowej. Festiwal potrwa do godziny 5:00 nad ranem.