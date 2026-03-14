"Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]

W szczecińskiej Enea Arenie trwa czwarta edycja festiwalu Bass Planet. Na największej halowej imprezie z muzyką elektroniczną bawi się parę tysięcy miłośników takich brzmień.
- Kochamy techno i super zabawę. - I będzie Westbam oczywiście, a to jest klasyka tego gatunku. - Spełniamy z moim najlepszym przyjacielem nasze największe marzenie. Chcielibyśmy być na rodzinach Westbama. Bardzo długo szukaliśmy czasu wspólnego, żeby razem tu być. Piękne wydarzenie w Szczecinie, to jest najpiękniejsze miejsce, w którym możemy spełnić swoje piękne marzenie - mówią uczestnicy imprezy.
Goście imprezy mogą bawić się zarówno na płycie hali, jak również w sali treningowej. Festiwal potrwa do godziny 5:00 nad ranem.