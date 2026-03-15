Zwycięska koncepcja Teatru Współczesnego w ocenie szczecińskich radnych

Fala oburzenia i nieliczne głosy zachwytu - w "Kawiarence politycznej" RS radni ocenili zwycięską wizualizację Teatru Współczesnego.

Zdaniem radnej Koalicji Obywatelskiej Urszuli Pańki "werdykt jury jest, jaki jest, a wygląd nie jest najważniejszy".- Dla mnie jest o tyle interesujący, że są to dwa budynki. To jest coś, co może inspirować. Nie jestem urbanistką, nie jestem architektką. Dla mnie tworzenie przestrzeni publicznej to przede wszystkim funkcja - podkreśliła.Radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka wskazuje, że projekt powinien przede wszystkim podobać się mieszkańcom miasta.- Niestety, co widzimy na razie w komentarzach pod postami dotyczącymi Teatru Współczesnego; nie powiedziałabym, że większość jest zachwycona, chyba raczej to idzie w tę drugą stronę, że większości ten projekt się nie podoba - wskazała.Marek Kolbowicz, radny OK Polska zaznacza, że to dopiero wizualizacje, a nie gotowy projekt.- Pamiętajmy, to nie jest projekt, to nie jest projekt wykonawczy czy budowlany, mówimy o koncepcji, która budzi kontrowersje i myślę, że to jest dosyć istotne, bo o tym projekcie będzie się mówiło, tak jak się mówiło o Filharmonii - powiedział.Do 17 marca w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni mieszkańcy mogą oglądać wystawę pokonkursową, na której zaprezentowano wszystkie zgłoszone koncepcje.