Zwycięska koncepcja Teatru Współczesnego w ocenie szczecińskich radnych

Region Julia Nowicka

Marek Kolbowicz, Julia Szałabawka, Urszula Pańka, Marta Gołębiewska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fala oburzenia i nieliczne głosy zachwytu - w "Kawiarence politycznej" RS radni ocenili zwycięską wizualizację Teatru Współczesnego.
Radni niedocenieni? Chodzi o budowę Teatru Współczesnego

Kawiarenka polityczna 15.03.2026
Tak Teatr Współczesny widzieli inni... Projekty które były blisko wygranej [WIZUALIZACJE]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Zdaniem radnej Koalicji Obywatelskiej Urszuli Pańki "werdykt jury jest, jaki jest, a wygląd nie jest najważniejszy".

- Dla mnie jest o tyle interesujący, że są to dwa budynki. To jest coś, co może inspirować. Nie jestem urbanistką, nie jestem architektką. Dla mnie tworzenie przestrzeni publicznej to przede wszystkim funkcja - podkreśliła.

Radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka wskazuje, że projekt powinien przede wszystkim podobać się mieszkańcom miasta.

- Niestety, co widzimy na razie w komentarzach pod postami dotyczącymi Teatru Współczesnego; nie powiedziałabym, że większość jest zachwycona, chyba raczej to idzie w tę drugą stronę, że większości ten projekt się nie podoba - wskazała.

Marek Kolbowicz, radny OK Polska zaznacza, że to dopiero wizualizacje, a nie gotowy projekt.

- Pamiętajmy, to nie jest projekt, to nie jest projekt wykonawczy czy budowlany, mówimy o koncepcji, która budzi kontrowersje i myślę, że to jest dosyć istotne, bo o tym projekcie będzie się mówiło, tak jak się mówiło o Filharmonii - powiedział.

Do 17 marca w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni mieszkańcy mogą oglądać wystawę pokonkursową, na której zaprezentowano wszystkie zgłoszone koncepcje.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3841 razy)
  2. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od przedwczoraj oglądane 2482 razy)
  3. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2228 razy)
  4. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2186 razy)
  5. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 1995 razy)
Festiwal Kobiet w Lubieszynie. "Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
