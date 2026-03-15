Festiwal Kobiet w Lubieszynie. "Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolorowe kwiaty, ozdobne ziele, drut i masa cierpliwości i precyzji: w ramach Festiwalu Kobiet w Lubieszynie panie mogły stworzyć kolie kwiatowe i ozdobne wieńce.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Uczestniczki przyznają, że to bardzo wyciszająca i piękna praca.- Powiem szczerze, że bardzo przyjemnie, dlatego że tutaj mamy fachową pomoc i dzięki temu - proszę popatrzeć, jak ładnie wychodzi - ale nawet nie przypuszczałam, że tak może cudnie wyjść. - Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD. Ja jestem właśnie taki ADHD-owiec i to mnie tak jakby trochę irytuje, wręcz odwrotnie. - Można się spełnić, odpocząć psychicznie. - Po kolei dokładamy różne roślinności, kwiatuszki, ozdoby..., na co wyobraźnia pozwoli - mówiły.- Jest wykonywana techniką częściowo witą, częściowo wyklejane będą rośliny za pomocą kleju do roślin. To są kwiaty, które nadają się do klejenia, czyli to jest materiał roślinny, który nie uwiędnie od razu - dodała Maria Sarnowska z poznańskiej pracowni florystycznej Florys.Festiwal odbywa się w ramach projekty "Kobieca Strona Mocy". Organizatorami są Stowarzyszenie Carpe Diem i Powiat Policki.