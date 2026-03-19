Ministrowie porozmawiają z mieszkańcami regionu o rolnictwie i programie SAFE [ZDJĘCIA]

O rolnictwie, programie SAFE, czy infrastrukturze drogowej - będą rozmawiać ministrowie z mieszkańcami Morynia i Lipian. To w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań "Porozmawiajmy o Polsce".

Odbędą się one w ramach otwartej debaty - mówi Władysław Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych.- Jesteśmy świadomi tego, że jednym z ewidentnych tematów będą stosunki polsko-niemieckie, kwestie zamknięcia czy utrudnienia na granicach, kwestie obronności, czy o programie SAFE, z którego miało pójść około 2 miliardów złotych do zachodniopomorskiego - mówi Bartoszewski.Organizatorem spotkań z mieszkańcami zachodniopomorskiego jest Polskie Stronnictwo Ludowe. W Moryniu rozpocznie się w czwartek o godzinie 13, natomiast w Lipianach o godzinie 17.