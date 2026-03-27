Pobicie ze skutkiem śmiertelnym. 36-latek zatrzymany

Jest areszt za pobicie, które doprowadziło do śmierci. Za kraty trafił 36-latek z Wałcza.
Do tragicznego zdarzenia doszło w mieszkaniu na jednym z osiedli. 36-latek, podczas kłótni, miał kilkukrotnie uderzyć 46-latka. W wyniku odniesionych obrażeń - mężczyzna zmarł.
Policjanci zatrzymali podejrzanego, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym.
Grozi mu 15 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
