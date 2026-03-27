Polscy żołnierze lecą do Libanu

Prawie 200 żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej leci do Libanu. XIII polski kontyngent wojskowy wejdzie w skład międzynarodowej misji stabilizacyjnej z ramienia ONZ.

Polscy żołnierze jadą do Libanu, by zmniejszać napięcie i stabilizować. Tak było od lat, ale trwający od kilku tygodni konflikt i nasilona wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem znacznie podniosły niebezpieczeństwo tej misji, mówi dowódca kontyngentu, podpułkownik Damian Gronek.- Jest to miejsce niebezpieczne, a sytuacja geopolityczna jest skomplikowana i niestabilna. Żołnierz jest świadomy, co może się wydarzyć, natomiast jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań - dodaje Gronek.- Dla większości udających się do Libanu żołnierzy to nie pierwsza misja. Wielu ma za sobą służbę w Iraku, Kosowie czy Rumunii. Wylot na Bliski Wschód przeżywają najbardziej ci, którzy zostaną w Polsce. Rodzice czy żony?- Na pewno trochę strach przed tym, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie przede wszystkim. - Są obawy. W lipcu rodzi nam się dziecko pierwsze, ale tutaj więcej już bym nie chciała mówić, bo zaraz się rozkleja - mówią członkowie rodzin żołnierzy.To 13. polski kontyngent wojskowy. Żołnierze na miejsce wylecą po świętach. W Libanie zostaną do października.