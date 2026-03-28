Matura Skrojona na Miarę. "Nie każdy rozumie fizykę tak, jak się powinno..." [ZDJĘCIA]

Siła, energia i matura na horyzoncie - Uczniowie liceów wzięli udział w wydarzeniu "Matura Skrojona na Miarę", gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności z fizyki w praktyce.

Przez trzy godziny rozwiązywali próbny arkusz, potem słuchali wykładu o energetyce przyszłości i uczestniczyli w panelu o studiach fizycznych.





W imprezie udział wzięli zarówno tegoroczni maturzyści, jak i młodsi uczniowie, chcący sprawdzić, "na czym stoją" przed prawdziwym egzaminem.

- Bardzo przyjemnie, takie zadanie jakich można było się spodziewać. Myślę, że bardziej to sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie, co trzeba sobie jeszcze powtórzyć, nad czym trzeba popracować. - Nie każdy rozumie fizykę tak jak się powinno, jak się uczy to są wyniki po prostu. - Nasza pani fizyczka mówi, że żeby się nie bać fizyki, żeby nie myśleć, że jest trudno, no bo jak pomyślimy i będziemy wiedzieć na czym polega zjawisko, powinno być z górki - mówili uczniowie.W próbnej maturze wzięło udział około 30 osób. Pisali ją w Instytucie Fizyki US przy ulicy Wielkopolskiego w Szczecinie.Organizatorem wydarzenia byli Fizyka Skrojona na Miarę oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.