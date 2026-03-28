  Reklama  
  Reklama  
Seniorzy ze Stargardu w ogólnopolskim projekcie

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Tańczą, śpiewają, tworzą rękodzieło, ćwiczą, jeżdżą na wycieczki. Seniorzy ze Stargardu w Zachodniopomorskiem mają wypełnione kalendarze. W sobotę o swoich dokonaniach opowiadają w TVP i na antenie Polskiego Radia laureaci konkursu "Polska na TAK".
Seniorzy z całego kraju mieli za zadanie pokazać jak ich aktywność zmienia - zgodnie z nazwą konkursu - "Polskę na tak". Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu zaimponowali swoją aktywnością.

- Ciągle czegoś nowego szukamy, także jesteśmy naprawdę mocno zaangażowani w to, co robimy. - Każda grupa ma swoje zainteresowania, robią to, co uwielbiają, to, co im pasuje. - Bardzo dużo to daje, satysfakcję mamy ogromną. To, że człowiek w dalszym ciągu czuje się potrzebny i ważny w tym wieku jest chyba istotniejsze niż było lata temu - zapewniają seniorzy.

W konkursie organizowanym przez Telewizję Polską i Polskie Radio, pod patronatem Minister Marzeny Okły-Drewnowicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiadającej za politykę senioralną, wyłoniono 11 laureatów.

Wszystkie grupy seniorów zaprezentują się teraz na łamach TVP i radiowych antenach.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anety Łuczkowskiej [IAR]

  Reklama  
  Reklama  
Najnowsze podcasty