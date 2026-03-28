Seniorzy ze Stargardu w ogólnopolskim projekcie

Tańczą, śpiewają, tworzą rękodzieło, ćwiczą, jeżdżą na wycieczki. Seniorzy ze Stargardu w Zachodniopomorskiem mają wypełnione kalendarze. W sobotę o swoich dokonaniach opowiadają w TVP i na antenie Polskiego Radia laureaci konkursu "Polska na TAK".

Seniorzy z całego kraju mieli za zadanie pokazać jak ich aktywność zmienia - zgodnie z nazwą konkursu - "Polskę na tak". Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu zaimponowali swoją aktywnością.



- Ciągle czegoś nowego szukamy, także jesteśmy naprawdę mocno zaangażowani w to, co robimy. - Każda grupa ma swoje zainteresowania, robią to, co uwielbiają, to, co im pasuje. - Bardzo dużo to daje, satysfakcję mamy ogromną. To, że człowiek w dalszym ciągu czuje się potrzebny i ważny w tym wieku jest chyba istotniejsze niż było lata temu - zapewniają seniorzy.



W konkursie organizowanym przez Telewizję Polską i Polskie Radio, pod patronatem Minister Marzeny Okły-Drewnowicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiadającej za politykę senioralną, wyłoniono 11 laureatów.



Wszystkie grupy seniorów zaprezentują się teraz na łamach TVP i radiowych antenach.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

