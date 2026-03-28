IMGW ostrzega przed przymrozkami w wielu regionach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami i opadami śniegu. Alerty obejmują część województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

Prognozowane są spadki temperatury do około minus 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do minus 3 stopni Celsjusza.





Na Dolnym Śląsku lokalnie te wartości mogą być jeszcze niższe. Ostrzeżenia obowiązują od sobotniego wieczoru, od godziny 20.00 do niedzielnego poranka, do godziny 8.

W północnej i centralnej Polsce warunki biometeorologiczne będą obojętne lub korzystne. Jedynie na północno-zachodnich krańcach kraju obojętna biotropia pogody stopniowo, wraz z nasuwaniem się frontu atmosferycznego, będzie pogarszała się do niekorzystnej. Na pozostałym obszarze… pic.twitter.com/QfuntzVrxH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 28, 2026 Dodatkowo w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku przewidywane są opady śniegu. Na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza może spaść od 5 do 10 cm śniegu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna