Szczecin. Zegar kulkowy zmienia czas

Największy w Polsce zegar kulkowy odmierza czas w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie ma cyferblatu, ani wskazówek, a mimo to odmierza czas i pokazuje godzinę. Nadchodzącej nocy na największym w Polsce zegarze kulkowym dokona się zmiana czasu na letni. Nietypowy czasomierz można podziwiać przy placu Orła Białego w Szczecinie.
Jak przekonuje konstruktor zegara Władysław Stec, przestawienie godziny jest banalnie proste.

- Trzeba przesunąć z drugiej na trzecią. Po prostu z magazynu bierzemy jedną kulkę i dokładamy do pełnej godziny, czyli z drugiej wrzucamy jeszcze jedną i będzie trzecia godzina. To jest mało skomplikowana zmiana. Nie trzeba w żadne menu wchodzić. To jest sekunda, dwie i czas zmieniony jest - powiedział.

Szczeciński zegar kulkowy cały czas przechodzi modyfikacje. Mają one sprawić, by był większy, ładniejszy i co ważne w zegarach - jeszcze bardziej precyzyjny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
