Łobeska Baba Wielkanocna to nowe zapatrywanie na folklor ziem zachodnich

Msza święta i korowód z kolorowymi palmami. Łobez zaprasza na Jarmark Rękodzieła i Wyrobów Wielkanocnych.

Edycja tekstu: Michał Król

Tegoroczna "Łobeska Baba Wielkanocna" to 90 wystawców z wyrobami tradycyjnymi, rękodziełem, ozdobami świątecznymi i potrawami – mówi Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.- A nie tylko Koła Gospodynie Wiejskich, bo także świetlice wiejskie powiatu łobeskiego. Będą jeszcze podsumowane dwa konkursy. Powiatowy konkurs plastyczny: pisanki i wianki oraz wypieki i wyroby wielkanocne - mówi Ledzion.W hali sportowo-widowiskowej zaprezentują się zespoły pieśni i tańca oraz kapele, grające muzykę ludową, a to wszystko na najwyższym poziomie artystycznym.- Łobewska Baba Wielkanocna krystalizuje pewne działania kulturalne w naszym regionie. Chodziło o to, żeby pokazać swój region, swoje stroje i piosenki. Nowe zapatrywanie na folklor ziem zachodnich - mówi dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.O godzinie 16 rozstrzygnięte zostaną konkursy na potrawy i ozdoby wielkanocne.