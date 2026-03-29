Wielkie święto tańca w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie 100 zespołów i ponad 1500 tancerzy opanowało Enea Arenę przy ulicy Szafera w Szczecinie.









Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wszystko po to, by zaprezentować swoje umiejętności w ramach XXII edycji Prezentacji Tanecznych "A TERAZ MY".- 22. edycja Prezentacji Tanecznych "A TERAZ MY" to przegląd szkół tańca i placówek wychowania pozaszkolnego z naszego województwa. Ponad 1500 uczestników i ponad 80 zespołów - informuje Marta Dziemdziora, dyrektor Wydziału Kultury.- To jest święto tańca. Tutaj uczestnicy nie są oceniani. Tutaj wszyscy dzielą się swoją pasją i talentem - dodaje Przemysław Kusztykiewicz, dyrektor Pałacu Młodzieży w Szczecinie.- Kocham taniec, można się przy nim nagimnastykować. Sprawia mi to przyjemność i mogę się odstresować. - Zaczęłam tańczyć i tak zostało do dziś... Trwa to już 10 lat - mówią uczestnicy.W wydarzeniu mogły wziąć udział zespoły taneczne złożone z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego województwa zachodniopomorskiego.