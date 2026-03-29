Procesja palmowa przeszła ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Palmy z kolorowymi kwiatami i wysokie nawet na dwa metry ozdobiły ulice Szczecina. W Niedzielę Palmową tradycyjnie odbyła się procesja, która upamiętniła wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Katolicy upamiętniają uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

Główne uroczystości odbyły się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

- Niedziela Palmowa ma głęboką symbolikę. Cieszymy się z tych zbliżających się świąt zmartwychwstania Pana Jezusa. One nas też wprowadzają w całe misterium męki i śmierci naszego Zbawiciela na krzyżu. Świętujemy dzisiaj taki uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Od tego się wszystko zaczęło - mówi ksiądz Mateusz Socha, chrystusowiec, duszpasterz akademicki przy Sanktuarium Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

- Jest jeszcze tutaj konkurs na najpiękniejszą palmę. Na drugie miejsce może mam szansę.- Kij jest z łóżeczka od mojej córki, bo znalazłem na strychu. Bukszpan, sztuczne kwiaty. - Z dwa metry moja palma ma na pewno - mówią uczestnicy procesji.

Niedziela Męki Pańskiej - nazywana także Niedzielą Palmową - rozpoczyna najważniejszy okres w Kościele. Jego zwieńczeniem będzie świąteczny, niedzielny poranek Zmartwychwstania Chrystusa.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
