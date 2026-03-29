Bieg po zdrowie w Szczecinie, czyli Ma(rak)ton [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W tym biegu pierwszą rolę odgrywała pomoc, a nie czas i meta. Charytatywny bieg Ma(rak)ton zorganizowano, aby zebrać fundusze na zakup nowego sprzętu dla pacjentów onkologicznych szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Jego uczestnicy pokonali około 5-kilometrową trasę, prowadzącą przez malownicze okolice Wałów Chrobrego oraz Parku im. Stefana Żeromskiego.

- Najpierw bieg, sport, a później przyjemności. - Pierwszy raz biegnę, więc chcę się sprawdzić, oczywiście w szczytnym celu, żeby pomóc. 5 kilometrów, ale raczej tyle nie zrobię. Resztę sobie dojdę... - Bardzo fajna inicjatywa, że można wspierać i przy okazji uprawiać sport. - Ja tutaj wspieram na przykład moich przyjaciół, którzy to organizują i biegną, ale też osoby, które korzystają z tych wszystkich fundacji, z fundacji Cancer Fighters i pieniędzy, które tutaj zbieramy. Wspieram młodych ludzi, fajna inicjatywa naprawdę - podkreślają uczestnicy.

Po wysiłku fizycznym można było sprawdzić stan swojego zdrowia. Na uczestników czekały między innymi stoiska informacyjne, przy których można było poszerzyć wiedzę na temat profilaktyki i leczenia nowotworów czy wykonać analizę składu ciała.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
