Ptasi spacer w parku Stefana Żeromskiego [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Sikorki, kowaliki i pełzacze - między innymi te ptaki ćwierkają najgłośniej wiosną. O tym, jak te głosy odróżnić czy też jak ważną rolę pełnią w naszym ekosystemie można było usłyszeć podczas porannego spaceru ornitologicznego w parku Stefana Żeromskiego w Szczecinie.
Wiedzą o ptasim świecie z uczestnikami spaceru dzieliła się liderka Zachodniopomorskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - Daniela Stecyk.

- Teraz słychać pełzacza ogrodowego... Nie będziemy już go drażnić, bo dla samca pełzacza to jest sygnał, że jakiś inny pełzacz przyleciał na jego terytorium i będzie się denerwował. W naszych parkach na pewno mamy sikorki, trzy rodzaje - czyżyki, rudziki i dużo kosów. To jest jednak dopiero początek, zaraz zaczną się zlatywać muchołówki i pierwiosnki - informuje Stecyk.

- Podziwiam wiedzę, podziwiam rozpoznawanie na słuch. Tego się nie nauczyłem niestety jeszcze. - Rudzik pięknie śpiewa, kos pięknie śpiewa... Sama przyjemność w słuchaniu ptaków - mówili uczestnicy.

W środę (1 kwietni) przypada Międzynarodowy Dzień Ptaka. Obchodzony jest on w Europie od 120 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek

