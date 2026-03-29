Mozart w parafii pw. św. Klary w Dobrej [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Do wysłuchania jednego z najbardziej znanych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta pt. "Requiem d-moll" zaprasza w niedzielę do Kościoła Parafialnego pw. św. Klary w Dobrej, tamtejszy Dom Kultury.

- Koncert to nasza produkcja - przyznaje i zaprasza na wieczór dyrektor Domu Kultury w Dobrej - Emil Chodań: - Chcielibyśmy w ten sposób wprowadzić państwa w ten niezwykły, refleksyjny czas Wielkiego Tygodnia. Już od godzin porannych przygotowujemy naszą świątynię, w której wielowarstwowość tej muzyki brzmi magicznie, brzmi inaczej niż w salach koncertowych.



Udało nam się zaprosić niezwykłych artystów - dodaje Chodań: - Wykonaje to niezwykłe dzieło chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Orkiestra Sinfonia Nova oraz soliści: Iga Caban - sopran, Weronika Włodarczyk - mezzosopran, Paweł Wolski - tenor, Karol Skwara - bas. A całość koncertu poprowadzi Rafał Urbanek.



Koncert rozpocznie się o godzinie 19 w Dobrej, wstęp jest wolny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas