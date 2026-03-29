Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz

Młode rysie rozpoczynają życie na wolności

Region Informacyjna Agencja Radiowa

fot. A. Bejger, www.rysie.org
fot. A. Bejger, www.rysie.org
Kolejne młode rysie trafiają na wolność i rozpoczynają życie w lasach północno-wschodniej Polski. To koty, które przyszły na świat m.in. w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, w powiecie wałeckim.
Jak powiedziała Malwina Kujawa-Strejk z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (które prowadzi Dziką Zagrodę) - młode rysie osiągnęły już taki etap swojego życia, który pozwala na wypuszczenie ich na wolność.

- Są to trzy rysie urodzone w ubiegłym roku. Dwa pochodzą z własnej hodowli ZTP prowadzonej w Dzikiej Zagrodzie, jeden z nich to osierocony ryś odłowiony z wolności. Zostały wypuszczone na wschodzie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie mają szansę rozpocząć nowe, lepsze życie. Tam populacja istnieje już od wielu, wielu lat i potrzebuje w tej chwili wsparcia. Wsparcia genetycznego, wsparcia w ilości osobników i my takie wsparcie w tym projekcie tutaj zapewniamy dla tamtejszej populacji - opowiadała Kujawa-Strejk.

Wcześniej Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadziło program reintrodukcji rysia, czyli przywracania tego gatunku do lasów północno-zachodniej Polski. Jak podkreśla Malwina Kujawa-Strejk - te rysie już także rozmnażają się na wolności, co jest sukcesem projektu.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze do życia na wolności wypuściło już 109 rysi. Jak podkreśla Malwina Kujawa-Strejk - przed przyrodnikami wciąż wiele pracy nad ochroną tego gatunku.

W Dzikiej Zagrodzie, którą Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzi w Jabłonowie w gminie Mirosławiec, "mieszkają" też żubry, których młode także trafiają na wolność oraz - od ponad roku - wilki, ocalone ze zlikwidowanego azylu w Wielkopolsce.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Malwina Kujawa-Strejk z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (które prowadzi Dziką Zagrodę) - młode rysie osiągnęły już taki etap swojego życia, który pozwala na wypuszczenie ich na wolność.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty