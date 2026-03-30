Bywa trudna do zdiagnozowania. Dotyka co dziesiątej kobiety

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
dr n. zdr. Magdalena Ptak
Endometrioza to choroba, które bywa trudna do zdiagnozowania, a przewlekły stan zapalny powoduje m.in. silny ból. Pacjentki często wymagają operacji.
Doktor Magdalena Ptak ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach podkreśla, że ważna jest edukacja przedoperacyjna.

- Przygotowanie do zabiegu i z tym, co się będzie działo bezpośrednio po zabiegu, czyli na przykład sposób wstawania z łóżka, kładzenia się. To jest również kwestia mobilizacji blizny i dopiero, jak to wszystko razem zbierzemy, to jest pacjentka dobrze przygotowana do tego, żeby mogła na ten zabieg się udać - tłumaczy Ptak.

Po operacji ważną rolę odgrywa fizjoterapia. - Po zabiegu wprowadzamy te elementy fizjoterapii, które by pomogły, żeby nie powstały zrosty, żeby pacjentki mięśnie i powięzi dobrze pracowały. Tam nadal wchodzą ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, związane z postawą ciała i doboru aktywności fizycznej - dodaje Ptak.

30 marca obchodzimy Światowy Dzień Endometriozy. Jego celem jest zwiększenie wiedzy o chorobie, która dotyka ok. 10-15 procent kobiet w wieku rozrodczym.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań
